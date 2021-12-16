Заболеваемость COVID-19 в Украине в два раза меньше европейской, - Ляшко

Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19. В Минздраве считают, что больных в Украине в два раза меньше, чем в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга .

"Заболеваемость в Украине в два раза меньше европейской. Впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждом из регионов страны опустился ниже уровня 60 человек на 100 тысяч населения. Две из трех коек с кислородом сейчас свободны. Пациентами занята лишь треть существующих коек", заявил он.

По словам главы Минздрава, занятость мест с кислородом в больницах для лечения пациентов с коронавирусной болезнью уменьшилась в два раза - с 70% до 35%.

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности. Министерство инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", - рассказал он.

