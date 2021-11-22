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Заболеваемость продолжает расти: Греция ввела новые COVID-ограничения

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 22 ноября, правительство Греции ввело ряд новых карантинных ограничений. Это связано со всплеском заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В Греции вырос показатель смертности от COVID-19 - количество летальных случаев увеличилось почти вдвое. Такой показатель превысил средний по Европе.

Потому в стране ввели такие правила: обязательное ношение масок на всех рабочих местах, посещение зон для отдыха (баров, ресторанов) и развлекательных мест (кинотеатров, музеев) только с наличием сертификата о вакцинации от коронавируса или справкой о выздоровлении. Дополнительные ограничения вместимости и входные ограничения были также введены для судов и мест для религиозных обрядов.

Такие ограничения будут действительны до 6 декабря. Далее их повторно пересмотрят.

Напомним, число случаев COVID в странах Европейского союза и Шенгенской зоны в очередной раз увеличилось, несмотря на высокие показатели вакцинации.

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ГрецияКоронавирус