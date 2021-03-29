Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады
Львовские городские власти 29 марта обсудят вопрос ужесточения карантина. На повестке дня - закрытие детских садов и приостановка общественного транспорта.
Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.
"Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос ужесточения карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта", - сказал мэр.
Он отметил, что это непростые решения, но несмотря локдаун, который действует в городе, динамика заболеваемости не падает.
"Из 1300 коек, которые в городских больницах есть для пациентов с Covid-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1000. Хорошо, что мы прогнозировали такую ситуацию и уже увеличиваем этот резерв. Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койко-мест. Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря локдаун, динамика не спадает, наоборот, есть рост", - отметил Садовый.
Напомним, Львов с 25 марта находится в "красной" зоне карантина. Запрещена работа непродовольственных рынков; заведений общественного питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос"; торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений и ночных клубов. Все массовые мероприятия также под запретом.
Отметим, министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина в 11 регионах. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область.