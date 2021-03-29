Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады

"Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос ужесточения карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта", - сказал мэр.

Он отметил, что это непростые решения, но несмотря локдаун, который действует в городе, динамика заболеваемости не падает.

"Из 1300 коек, которые в городских больницах есть для пациентов с Covid-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1000. Хорошо, что мы прогнозировали такую ситуацию и уже увеличиваем этот резерв. Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койко-мест. Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря локдаун, динамика не спадает, наоборот, есть рост", - отметил Садовый.