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На Закарпатье открыли дополнительные COVID-отделения и развернули еще 170 койкомест

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Четверг 21 октября 2021 14:58
На Закарпатье открыли дополнительные COVID-отделения и развернули еще 170 койкомест Фото: на Закарпатье открыли дополнительные COVID-отделения и развернули еще 170 койкомест (carpathia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье увеличили количество коронавирусных отделений. Также развернули еще 170 койкомест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.

"На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - пишет пресс-служба.

Дополнительные COVID-отделения заработали в:

  • КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака", расположенной по адресу г. Ужгород, вул. Капушанська, 22.
  • КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета", расположенная по адресу г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2.

Отмечается, что также развернули дополнительные койкоместа, а именно:

  • в Областной больнице - 100 койкомест, среди которых 10 интенсивной/реанимационной терапии;
  • в Береговской ЦРБ - 70 койкомест, среди которых 7 интенсивной / реанимационной терапии.

По состоянию на сегодня, на Закарпатье работают 12 больниц для пациентов с коронавирусом и развернуто 1220 коек.

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