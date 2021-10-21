На Закарпатье открыли дополнительные COVID-отделения и развернули еще 170 койкомест
Фото: на Закарпатье открыли дополнительные COVID-отделения и развернули еще 170 койкомест (carpathia.gov.ua)
На Закарпатье увеличили количество коронавирусных отделений. Также развернули еще 170 койкомест.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.
"На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - пишет пресс-служба.
Дополнительные COVID-отделения заработали в:
- КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака", расположенной по адресу г. Ужгород, вул. Капушанська, 22.
- КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета", расположенная по адресу г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2.
Отмечается, что также развернули дополнительные койкоместа, а именно:
- в Областной больнице - 100 койкомест, среди которых 10 интенсивной/реанимационной терапии;
- в Береговской ЦРБ - 70 койкомест, среди которых 7 интенсивной / реанимационной терапии.
По состоянию на сегодня, на Закарпатье работают 12 больниц для пациентов с коронавирусом и развернуто 1220 коек.