На Закарпатті відкрили додаткові COVID-відділення та розгорнули ще 170 ліжкомісць
Фото: на Закарпатті відкрили додаткові COVID-відділення та розгорнули ще 170 ліжкомісць (carpathia.gov.ua)
На Закарпатті збільшили кількість коронавірусних відділень. Також розгорнули ще 170 ліжкомісць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.
"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - пише пресслужба.
Додаткові COVID-відділення запрацювали у:
- КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака", що розташована за адресою м. Ужгород, вул. Капушанська, 22.
- КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради", що розташована за адресою м. Берегово, вул. Б.Ліннера, 2.
Зазначається, що також розгорнули додаткові ліжкомісця, а саме:
- в Обласній лікарні - 100 ліжкомісць, серед яких 10 інтенсивної/реанімаційної терапії;
- у Берегівській ЦРЛ - 70 ліжкомісць, серед яких 7 інтенсивної/реанімаційної терапії.
Станом на сьогодні, на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів з коронавірусом та розгорнуто 1220 ліжок.