ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На Закарпатье владельцам фальшивых COVID-сертификатов разрешили вакцинироваться анонимно

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 19:42
На Закарпатье владельцам фальшивых COVID-сертификатов разрешили вакцинироваться анонимно Фото: на Закарпатье разрешили анонимно вакцинироваться от COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье ввели программу анонимной вакцинации против коронавируса. В первую очередь она нацелена на людей, которые приобрели фальшивый COVID-сертификат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

Социальный проект был организован, в первую очередь, для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, однако через некоторое время изменили свое решение и теперь желают привиться против заболевания. В то же время программа также поможет гражданам, которые не желают разглашения информации о вакцинации по семейным или же религиозным причинам.

Сегодня прививаться анонимно уже можно в медицинском центре Prevention Hospital Ужгорода, который расположен на улице Восточной 4/1.

Инициатором проекта выступил руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор, депутат Закарпатского областного совета Федор Шандр. По его словам, в регионе насчитывают около 4 тысяч фальшивых сертификатов.

"Количество фальшивых сертификатов начала стремительно расти после введения обязательной вакцинации от коронавируса для государственных служащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры", - заявил Шандр.

В центр вакцинирования можно прийти под псевдонимом, чтобы не раскрывать своего настоящего имя.

"Мы будем вести учет по количеству людей, которые получат прививки анонимно, а также будем просить пациентов подписать согласие о вакцинации перед процедурой, но также анонимно - под псевдонимом", - отметил врач-инфекционист Виктор Петров.

В то же время псевдоним будет использоваться и для получения второй дозы препарата.

Петров добавил, что желающие привиться анонимно в медицинском центре - не столкнутся с лишними вопросами или же осуждением со стороны врачей.

Напомним, что РБК-Украина писало о механизм, получивший название "ковидная амнистия" и объясняло как владельцам фальшивых COVID-сертификатов получить прививку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе