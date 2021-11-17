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На Закарпатті власникам фальшивих COVID-сертифікатів дозволили вакцинуватися анонімно

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Середа 17 листопада 2021 19:42
На Закарпатті власникам фальшивих COVID-сертифікатів дозволили вакцинуватися анонімно Фото: на Закарпатті дозволили анонімно вакцинуватися від COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті запровадили програму анонімної вакцинації проти коронавірусу. В першу чергу вона націлена на людей, які придбали фальшивий COVID-сертифікат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

Соціальний проєкт було організовано, в першу чергу, для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення, однак через деякий час змінили своє рішення й наразі бажають щепитися проти захворювання. Водночас програма також допоможе громадянам, які не бажають розголошення інформації про вакцинацію через сімейні або ж релігійні причини.

Сьогодні щепитися анонімно вже можна в медичному центрі Prevention Hospital Ужгороду, що розташований на вулиці Східній 4/1.

Ініціатором проєкту виступив керівник кафедри соціальної роботи УжНУ, професор, депутат Закарпатської обласної ради Федор Шандр. За його словами, в регіоні нараховують близько 4 тисяч фальшивих сертифікатів.

"Кількість фальшивих сертифікатів почала стрімко зростати після запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для державних службовців, а також працівників сфери освіти, медицини, культури", - заявив Шандр.

До центру вакцинування можна прийти під псевдонімом, аби не розкривати свого справжнього ім’я.

"Ми будемо вести облік щодо кількості людей, які отримають щеплення анонімно, а також будемо просити пацієнтів підписати згоду про щеплення перед процедурою, але також анонімно - під псевдонімом", - відзначив лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Водночас псевдонім використовуватиметься й для отримання другої дози препарату.

Петров додав, що бажаючі щепитися анонімно в медичному центрі - не зіткнуться з зайвими питаннями або ж засудженням з боку лікарів.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про механізм, який отримав назву "ковідна амністія" та пояснювало як власникам фальшивих COVID-сертифікатів отримати щеплення.

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