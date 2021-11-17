На Закарпатье владельцам фальшивых COVID-сертификатов разрешили вакцинироваться анонимно

Социальный проект был организован, в первую очередь, для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, однако через некоторое время изменили свое решение и теперь желают привиться против заболевания. В то же время программа также поможет гражданам, которые не желают разглашения информации о вакцинации по семейным или же религиозным причинам.

Сегодня прививаться анонимно уже можно в медицинском центре Prevention Hospital Ужгорода, который расположен на улице Восточной 4/1.

Инициатором проекта выступил руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор, депутат Закарпатского областного совета Федор Шандр. По его словам, в регионе насчитывают около 4 тысяч фальшивых сертификатов.

"Количество фальшивых сертификатов начала стремительно расти после введения обязательной вакцинации от коронавируса для государственных служащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры", - заявил Шандр.

В центр вакцинирования можно прийти под псевдонимом, чтобы не раскрывать своего настоящего имя.

"Мы будем вести учет по количеству людей, которые получат прививки анонимно, а также будем просить пациентов подписать согласие о вакцинации перед процедурой, но также анонимно - под псевдонимом", - отметил врач-инфекционист Виктор Петров.

В то же время псевдоним будет использоваться и для получения второй дозы препарата.

Петров добавил, что желающие привиться анонимно в медицинском центре - не столкнутся с лишними вопросами или же осуждением со стороны врачей.