Закарпатская область ужесточает карантин: что изменится
Из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19 ужесточают карантин в Закарпатской области. В частности, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила перевести все массовые мероприятия в онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Закарпатской ОГА.
Как заявил глава ОГА Виктор Микита, в регионе складывается критическая ситуация с COVID, и три дня подряд область соответствует "красному" уровню эпидемической опасности.
"Статистика впечатляет: на 81% увеличилось недельное количество новых больных, число лиц с подтвержденным COVID-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - отметил он.
Сообщается, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС поручила перевести все массовые мероприятия в режим интернет-стриминга, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.
Также районным государственным администрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием людей без сертификатов вакцинации от COVID.
Отметим, Закарпатская область находится в "оранжевой" зоне, где местные власти могут на свое усмотрение ужесточать карантин.
Напомним, по состоянию на 31 января в "желтой" зоне адаптивного карантина находятся 7 областей Украины, в "красной" зоне - две области.
Ранее РБК-Украина писало, какие регионы уже перевели свои школы на дистанционку из-за новой волны COVID.