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В Закарпатской области почти половина школ перешла на дистанционное обучение

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Ужгород, Четверг 23 сентября 2021 20:54
В Закарпатской области почти половина школ перешла на дистанционное обучение Фото: почти половина школ на Закарпатье ушла на дистанционку (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Закарпатской области почти половину школ перевели на дистанционную форму обучения после введения в регионе "желтой" зоны адаптивного карантина. В очном режиме продолжат учиться только 1-4 классы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Отмечается, что с 23 сентября Украина перешла на "желтый" уровень эпидемиологической опасности. В связи с этим в обычном режиме смогут работать только учебные заведения, где от коронавируса привито не менее 80% персонала.

В области работает 607 учебных учреждения. Из них 332 продолжат работу в очном формате, сообщила директор департамента образования Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец.

По ее словам, 244 школы переведены на дистанционную форму обучения, поскольку число привитых сотрудников учебных заведений не соответствует установленным требованиям.

Продолжить работу в очном формате, независимо от зоны карантина и количества привитых сотрудников, смогут детские сады, специальные ученые заведения и 1-4 классы школ.

"Все должны понимать, вакцинация - выбор каждого. Но сегодня от этого зависит возможность наших детей получать качественные знания в школе, а не дома - за компьютером", - добавила Марусинец.

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