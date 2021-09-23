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У Закарпатській області майже половина шкіл перейшла на дистанційне навчання

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Ужгород, Четвер 23 вересня 2021 20:54
У Закарпатській області майже половина шкіл перейшла на дистанційне навчання Фото: майже половина шкіл на Закарпатті пішла на дистанційку (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Закарпатській області майже половину шкіл перевели на дистанційну форму навчання після введення в регіоні "жовтої" зони адаптивного карантину. В очному режимі продовжать вчитися тільки 1-4 класи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Зазначається, що з 23 вересня Україна перейшла на "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим у звичайному режимі зможуть працювати тільки навчальні заклади, де від коронавірусу щеплено не менше 80% персоналу.

В області працює 607 навчальних закладів. З них 332 продовжать роботу в очному форматі, повідомила директор Департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець.

За її словами, 244 школи переведені на дистанційну форму навчання, оскільки число щеплених співробітників навчальних закладів не відповідає встановленим вимогам.

Продовжити роботу в очному форматі, незалежно від зони карантину та кількості щеплених співробітників, зможуть дитячі садки, спеціальні науковці закладу та 1-4 класи шкіл.

"Всі повинні розуміти, вакцинація-вибір кожного. Але сьогодні від цього залежить можливість наших дітей отримувати якісні знання в школі, а не вдома - за комп'ютером", - додала Марусинець.

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