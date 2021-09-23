В Закарпатской области почти половина школ перешла на дистанционное обучение

Отмечается, что с 23 сентября Украина перешла на "желтый" уровень эпидемиологической опасности. В связи с этим в обычном режиме смогут работать только учебные заведения, где от коронавируса привито не менее 80% персонала.

В области работает 607 учебных учреждения. Из них 332 продолжат работу в очном формате, сообщила директор департамента образования Закарпатской ОГА Марьяна Марусинец.

По ее словам, 244 школы переведены на дистанционную форму обучения, поскольку число привитых сотрудников учебных заведений не соответствует установленным требованиям.

Продолжить работу в очном формате, независимо от зоны карантина и количества привитых сотрудников, смогут детские сады, специальные ученые заведения и 1-4 классы школ.

"Все должны понимать, вакцинация - выбор каждого. Но сегодня от этого зависит возможность наших детей получать качественные знания в школе, а не дома - за компьютером", - добавила Марусинец.