Когда закончится пандемия COVID: мнения экспертов

Пандемия COVID-19 продолжается уже почти два года. Эксперты расходятся в мнениях, когда она закончится.

Об это говорится в материале РБК-Украина " Начало конца. Что будет в мире с эпидемией "ковида" в 2022 году и чего ждать Украине ".

Эксперты ВОЗ полагают, что в ближайшем будущем на смену пандемии "ковида" придет эндемия. То есть вирус продолжит циркулировать с меньшей интенсивностью, перетекая в периодические и локальные вспышки. Когда это произойдет - для каждой страны по-разному. Вероятно, первыми к эндемии перейдут те, у которых будет высокий уровень иммунитета среди населения.

Фармгигант Pfizer в своей презентации для инвесторов прогнозирует, что пандемический уровень заболеваемости сохранится в некоторых регионах "в ближайшие год-два". К 2024 году COVID-19 должен стать эндемическим по всему миру, полагают в компании.

Но для этого нужно обеспечить вакцинацией более 70% всего населения, уверены в ВОЗ. Причем это нужно сделать организованно и быстро, чтобы опередить появление очередных мутаций.

Если до середины этого года каждая страна вакцинирует 70% своего населения хотя бы двумя дозами, то пандемия может закончиться еще в 2022 году, допускает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Раньше организация ставила цель - привить 40% жителей до конца 2021 года и очень многие государства по-прежнему далеки от этой планки.