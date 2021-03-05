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Когда закончится пандемия коронавируса. В ВОЗ сделали заявление

Новина українською → Женева, Пятница 05 марта 2021 11:23
Когда закончится пандемия коронавируса. В ВОЗ сделали заявление Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge)
Автор: Анастасия Рокитна

Мир справится с пандемией в начале 2022 года. Однако, это не значит, что уйдет сам коронавирус.

Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью газете Die Welt.

Он считает, что 2021 год будет еще одним годом коронавируса.

"Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус", - сказал он.

Представитель ВОЗ призвал набраться терпения по вопросу вакцинации.

"Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты", - отметил он.

По словам Клюге, "по всей видимости, неизбежен" тот факт, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Напомним, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.

Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.

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