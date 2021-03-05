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Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВООЗ зробили заяву

Новость на русском → Женева, П'ятниця 05 березня 2021 11:23
Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВООЗ зробили заяву Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge)
Автор: Анастасія Рокитна

Світ впорається з пандемією на початку 2022 року. Однак, це не означає, що піде сам коронавірус.

Про це директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив в інтерв'ю газеті Die Welt.

Він вважає, що 2021 рік буде ще одним роком коронавірусу.

"Але зараз ми можемо краще передбачати події і керувати ними. У 2020 році була лише невизначеність як у сфері охорони здоров'я, так і у сфері політики. Я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, однак це не означає, що піде сам вірус", - сказав він.

Представник ВООЗ закликав набратися терпіння з питання вакцинації.

"Спочатку завжди попит перевищує пропозицію. Не можна прищепити разом жителів усієї планети", - зазначив він.

За словами Клюге, "скріше від усього, неминучий" той факт, що у громадян в Європі влітку з'являться паспорта вакцинації, хоч це і не є рекомендацією ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

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