ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Закроют ли городской транспорт в случае локдауна: позиция Минздрава

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 14:31
Закроют ли городской транспорт в случае локдауна: позиция Минздрава Фото: городской транспорт продолжит работать во время локдауна (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Во время следующего локдауна в Украине правительство вряд ли будет рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта. Поскольку это не оказывает никакого дополнительного эпидемиологического влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина для tsn.ua.

По его словам, остановка работы общественного транспорта сильно влияет на экономику, хотя не дает дополнительного эпидемиологического влияния.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и вывод дополнительного, резервного количества подвижного состава", - отметил Кузин.

Таким образом, добавил он, в случае локдауна или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать работу местного или городского транспорта. Но такие решения смогут принимать местные комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что специальные камеры будут фиксировать нарушителей карантина в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Локдаун
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе