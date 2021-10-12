Чи закриють міський транспорт у разі локдауну: позиція МОЗ

Під час наступного локдауну в Україні уряд навряд чи рекомендуватиме обмежувати роботу міського громадського транспорту. Оскільки це не робить жодного додаткового епідеміологічного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для tsn.ua .

За його словами, зупинка роботи громадського транспорту сильно впливає на економіку, хоча не дає додаткового епідеміологічного впливу.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог при перевезенні, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і виведення додаткової, резервної кількості рухомого складу", - зазначив Кузін.

Таким чином, додав він, у разі локдауну або "червоних" зон уряд не рекомендуватиме обмежувати роботу місцевого або міського транспорту. Але такі рішення зможуть приймати місцеві комісії ТЕБ і НС.