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Чи закриють міський транспорт у разі локдауну: позиція МОЗ

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 14:31
Чи закриють міський транспорт у разі локдауну: позиція МОЗ Фото: міський транспорт продовжить працювати під час локдауну (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Під час наступного локдауну в Україні уряд навряд чи рекомендуватиме обмежувати роботу міського громадського транспорту. Оскільки це не робить жодного додаткового епідеміологічного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для tsn.ua.

За його словами, зупинка роботи громадського транспорту сильно впливає на економіку, хоча не дає додаткового епідеміологічного впливу.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог при перевезенні, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і виведення додаткової, резервної кількості рухомого складу", - зазначив Кузін.

Таким чином, додав він, у разі локдауну або "червоних" зон уряд не рекомендуватиме обмежувати роботу місцевого або міського транспорту. Але такі рішення зможуть приймати місцеві комісії ТЕБ і НС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціальні камери фіксуватимуть порушників карантину в Україні.

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