Закрытый режим лагерей и вакцинация соцработников: в Крыму усиливают карантин

Оккупационные власти вводят новые ограничения в связи с распространением COVID-19. С 1 августа детские лагеря, где полностью привиты менее 95% сотрудников, будут переведены в закрытый режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На полуострове с 1 августа переводят в закрытый режим работы детские лагеря, в которых менее 95 процентов персонала вакцинированы от коронавируса",- говорится в сообщении.

Кроме этого, вакцинированных от COVID-19 должно быть более 95% персонала учреждений социального обслуживания населения.

"Получатели социальных услуг (взрослое население) не могут оставлять учреждения на время отпуска или по другим обстоятельствам бытового характера, за исключением лиц, имеющих законченный комплекс вакцинации против COVID-19",- добавляют в сообщении.

Отмечено, что допуск получателей социальных услуг в соцучреждения будет осуществляться на основании предоставленного отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не ранее 72 часов до прибытия.

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