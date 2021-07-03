Закупил вакцину по завышенной цене: в Бразилии будут расследовать действия президента

Верховный суд Бразилии разрешил правоохранителям провести расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в злоупотреблениях при закупке для Бразилии индийской вакцины Covaxin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильский портал G1 .

По данным бразильских СМИ, правительство страны подписало контракт на закупку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin на общую сумму 320 миллионов долларов. По заключенному контракту, одна доза вакцины стоила для Бразилии 15 долларов.

Однако, в секретной телеграмме бразильского посольства в Индии отмечалось, что одна доза вакцины Covaxin от компании Bharat Biotech оценивается примерно в 1,34 доллара.

После того, как эта информация была опубликована бразильскими СМИ, правительство страны приостановило контракт с Индией.