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Закупив вакцину за завищеною ціною: у Бразилії будуть розслідувати дії президента

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Бразилія, Субота 03 липня 2021 21:10
Закупив вакцину за завищеною ціною: у Бразилії будуть розслідувати дії президента Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com/palaciodoplanalto)
Автор: Дмитро Левицький

Верховний суд Бразилії дозволив правоохоронцям провести розслідування щодо президента країни Жаїра Болсонару. Його підозрюють у зловживаннях під час закупівлі для Бразилії індійської вакцини Covaxin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильський портал G1.

За даними бразильських ЗМІ, уряд країни підписав контракт на закупівлю 20 мільйонів доз індійської вакцини Covaxin на загальну суму 320 мільйонів доларів. За укладеним контрактом, одна доза вакцини коштувала для Бразилії 15 доларів.

Однак, у секретній телеграмі бразильського посольства в Індії зазначалося, що одна доза вакцини Covaxin від компанії Bharat Biotech оцінюється в приблизно 1,34 долара.

Після того, як ця інформація була опублікована бразильськими ЗМІ, уряд країни призупинив контракт з Індією.

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розслідування Бразилия Вакцина Президент
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