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В западной Франции ужесточили карантин: маски нужно носить даже на улице

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Франция, Вторник 20 июля 2021 00:42
В западной Франции ужесточили карантин: маски нужно носить даже на улице Фото: во Франции вернули ношение масок на свежем воздухе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В западной Франции в Приморской Шаранте ужесточат карантинные правила. Там со вторника в 45 туристических городах вернут ношение масок на открытом воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ужесточение карантина связано с быстрым и тревожным развитием эпидемии COVID-19. Ношение масок станет обязательным во всех туристических городах от острова Иль-д'Олерон до приморских курортов Руайан и Шателайон-Пляж для всех людей от 11 лет. Исключением могут быть только пляжи, парки, сады, леса - там носить маски необязательно.

"Эта ситуация уже оказывает влияние на экономическую активность благодаря количеству закрытых предприятий в результате положительных случаев или контактов между персоналом", - сообщили в департаменте Приморской Шаранты.

Там пришлось закрыть около двадцати баров и ресторанов в основном из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Дельта".

В Приморской Шаранте уровень заболеваемости коронавирусом достиг 145,4 случая на 100 000 жителей. Этот департамент больше всего пострадал от восстановления эпидемии. Вспышка особенно заметна среди 10-19-летних, где этот показатель достигает 395 человек из 100 000, и среди 20-29-летних, где, по данным префектуры, он стремительно растет до 545 человек из 100 000.

Напомним, теперь украинцы смогут ездить во Францию без тестов. Это возможно для полностью вакцинированных людей.

Ранее сообщалось, что во Франции началась четвертая волна коронавируса. Там ежедневно регистрируют около 10 тысяч новых случаев COVID-19.

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