В западной Франции ужесточили карантин: маски нужно носить даже на улице

В западной Франции в Приморской Шаранте ужесточат карантинные правила. Там со вторника в 45 туристических городах вернут ношение масок на открытом воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Ужесточение карантина связано с б ыстрым и тревожным развитием эпидемии COVID-19. Ношение масок станет обязательным во всех туристических городах от острова Иль-д'Олерон до приморских курортов Руайан и Шателайон-Пляж для всех людей от 11 лет. Исключением могут быть только пляжи, парки, сады, леса - там носить маски необязательно.

"Эта ситуация уже оказывает влияние на экономическую активность благодаря количеству закрытых предприятий в результате положительных случаев или контактов между персоналом", - сообщили в департаменте Приморской Шаранты.

Там пришлось закрыть около двадцати баров и ресторанов в основном из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Дельта".