У західній Франції посилили карантин: маски потрібно носити навіть на вулиці

У західній Франції у Приморській Шаранті посилять карантинні правила. Там з вівторка в 45 туристичних містах повернуть носіння масок на відкритому повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Посилення карантину пов'язано зі швидким та тривожним розвитком епідемії COVID-19. Носіння масок стане обов'язковим у всіх туристичних містах від острова Іль-д'олерон до приморських курортів Руайан і Шатлайон-Пляж для всіх людей від 11 років. Винятком можуть бути тільки пляжі, парки, сади, ліси - там носити маски необов'язково.

"Ця ситуація вже впливає на економічну активність завдяки кількості закритих підприємств в результаті позитивних випадків або контактів між персоналом", - повідомили в департаменті Приморської Шаранти.

Там довелося закрити близько двадцяти барів і ресторанів в основному через швидке поширення штаму коронавірусу "Дельта".