У західній Франції посилили карантин: маски потрібно носити навіть на вулиці
У західній Франції у Приморській Шаранті посилять карантинні правила. Там з вівторка в 45 туристичних містах повернуть носіння масок на відкритому повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Посилення карантину пов'язано зі швидким та тривожним розвитком епідемії COVID-19. Носіння масок стане обов'язковим у всіх туристичних містах від острова Іль-д'олерон до приморських курортів Руайан і Шатлайон-Пляж для всіх людей від 11 років. Винятком можуть бути тільки пляжі, парки, сади, ліси - там носити маски необов'язково.
"Ця ситуація вже впливає на економічну активність завдяки кількості закритих підприємств в результаті позитивних випадків або контактів між персоналом", - повідомили в департаменті Приморської Шаранти.
Там довелося закрити близько двадцяти барів і ресторанів в основному через швидке поширення штаму коронавірусу "Дельта".
У приморській Шаранте рівень захворюваності коронавірусом досяг 145,4 випадів на 100 000 жителів. Цей департамент найбільше постраждав від відновлення епідемії. Спалах особливо помітний серед 10-19-річних, де цей показник досягає 395 осіб зі 100 000, і серед 20-29-річних, де, за даними префектури, він стрімко зростає до 545 осіб зі 100 000.
Нагадаємо, тепер українці зможуть їздити до Франції без тестів. Це можливо для повністю вакцинованих людей.
Раніше повідомлялося, що у Франції почалася четверта хвиля коронавірусу. Там щодня реєструють близько 10 тисяч нових випадківCOVID-19.