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Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении "Дия": как это работает

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 12:37
Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении "Дия": как это работает Фото: офис "Дии" (president gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В приложении "Дия" можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.

Об этом говорится на сайте приложения.

Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID. Затем в разделе услуги нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

В пресс-службе приложении отмечают, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться.

Работодатель самостоятельно их внесет в списки и сообщит о дате прививки.

Во время записи на вакцинацию в приложении, сообщается, что человек сможете выбрать удобную дату, время и пункт прививки. Так, после подтверждения записи необходимо следить за оповещениями в "Дии".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса.

РБК-Украина писало, что массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Украину пока что поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca, очередная партия ожидается в начале марта.

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