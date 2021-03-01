Запись на COVID-вакцинацию можно сделать в приложении "Дия": как это работает

В приложении "Дия" можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.

Об этом говорится на сайте приложения .

Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID. Затем в разделе услуги нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

В пресс-службе приложении отмечают, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться.

Работодатель самостоятельно их внесет в списки и сообщит о дате прививки.

Во время записи на вакцинацию в приложении, сообщается, что человек сможете выбрать удобную дату, время и пункт прививки. Так, после подтверждения записи необходимо следить за оповещениями в "Дии".