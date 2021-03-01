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Запис на COVID-вакцинацію можна зробити в додатку "Дія": як це працює

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 12:37
Запис на COVID-вакцинацію можна зробити в додатку "Дія": як це працює Фото: офіс "Дії" (president gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У додатку "Дія" можна записатись на вакцинацію від коронавірусу. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина.

Про це йдеться на сайті додатку.

Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.

Роботодавець самостійно їх внесе до списків та повідомить про дату щеплення.

Під час запису на вакцинацію в додатку, повідомляється, що людина зможете вибрати зручну дату, час та пункт щеплення. Так, після підтвердження запису необхідно стежити за сповіщеннями в "Дії".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що масова вакцинація в країні розпочалася 24 лютого. В Україну поки що надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.

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