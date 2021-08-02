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В Запорожье открывается новый центр вакцинации от COVID

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Запорожье, Понедельник 02 августа 2021 21:56
В Запорожье открывается новый центр вакцинации от COVID Фото: В Запорожье открывается новый центр вакцинации от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Запорожье на этой неделе откроется новый центр массовой вакцинации от коронавируса. Он будет расположен на втором этаже торгового центра "Амстор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Запорожья Владимира Буряка.

Новый центр вакцинации будет прививать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также в Запорожье продолжают работать следующие пункты вакцинации:

  • на базе Запорожских центров первичной медико-санитарной помощи по адресам: проспект Соборный, 88; улица Авраменко, 4; улица Запорожского казачества, 25; улица Пищевая, 8 - с 9.00 до 15.00;
  • в Запорожском областном центре молодежи (улица Патриотическая, 49) - с 11.00 до 16.00;
  • в торговом центре City Mall (улица Запорожская, 1Б) - с 10.00 до 18.00.

Записаться на прививку можно с помощью сервиса Helsi.me или в регистратуре территориальных центров первичной медико-санитарной помощи, у своего семейного врача. Также вакцинироваться можно из "живой очереди".

В Запорожье на сегодняшний день делают прививки препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.

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