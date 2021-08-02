У Запоріжжі відкривається новий центр вакцинації від COVID
Фото: у Запоріжжі відкривається новий центр вакцинації від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запоріжжі цього тижня відкриється новий центр масової вакцинації від коронавірусу. Він буде розташований на другому поверсі торгового центру "Амстор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Запоріжжя Володимира Буряка.
Новий центр вакцинації буде прищеплювати щодня з 10: 00 до 18: 00.
Також у Запоріжжі продовжують працювати наступні пункти вакцинації:
- на базі запорізьких центрів первинної медико-санітарної допомоги за адресами: проспект Соборний, 88; вулиця Авраменка, 4; вулиця Запорізького козацтва, 25; вулиця харчова, 8 - з 9.00 до 15.00;
- у Запорізькому обласному центрі молоді ( вулиця Патріотична, 49) - з 11.00 до 16.00;
- у торговому центрі City Mall (вулиця Запорізька, 1б) - з 10.00 до 18.00.
Записатися на щеплення можна за допомогою сервісу Helsi.me або в реєстратурі територіальних центрів первинної медико-санітарної допомоги, у свого сімейного лікаря. Також вакцинуватися можна з"живої черги".
У Запоріжжі на сьогодні роблять щеплення препаратами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca і Moderna.