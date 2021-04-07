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Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 18:25
Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля Фото: в пятницу еще два региона перейдут в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Запорожская и Хмельницкая области с пятницы, 9 апреля, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регионы вошли в "красный" уровень эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00:00 9 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

С 9 апреля в регионах будут действовать ужесточенные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.

Кроме того, в регионах этой зоны действует обязательный масочный режим на улице и в общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Напомним, сегодня министр развития общин и территории Украины Алексей Чернышов заявил, что Запорожская область может попасть в "красную" зону карантина.

При этом на фоне угрозы локдауна власти Запорожья решили ужесточить карантинные ограничения.

Кроме того, ранее в Кабинете министров назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Добавим, что в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

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