Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня

Запорізька та Хмельницька області з п'ятниці, 9 квітня, вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіони увійшли в "червоний" рівень епіднебезпеки за показниками захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00:00 9 квітня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізькій та Хмельницькій областей", - йдеться в повідомленні.

З 9 квітня в регіонах будуть діяти посилені обмеження. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі.

Крім того, в регіонах цієї зони діє обов'язковий масковий режим на вулиці та у громадських місцях.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.