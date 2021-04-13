В Запорожской области могут остановить работу общественного транспорта
В Запорожской области решается вопрос ограничения межобластного сообщения. Более того, могут полностью остановить общественный транспорт.
Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух, сообщает портал "061".
По его словам, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов, то региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС будет требовать введения еще более жесткие ограничений.
"Решается вопрос ограничении межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то остановится все", - сказал Старух.
Ранее власти Запорожья анонсировали, что общественный транспорт в городе будет работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения.
Напомним, в Черниговской области ситуация с коронавирусом остается критической. Регион не готов к выходу из "красной" зоны карантина.
Отметим, в Украине сокращается уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. По состоянию на 13 апреля в стране уже пять регионов соответствуют норме по этому показателю.