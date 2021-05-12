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Запуск сертификатов вакцинации в Украине: в Раде опасаются подделок

Автор: Юлия Струк

В Украине планируют с 1 июля ввести сертификаты вакцинации. В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации опасаются подделок.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Сертификаты будут содержать данные о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или о выздоровлении от коронавируса. Данные в сертификат будут вносить через систему eHealth, а сам документ можно будет получить по месту прививки или в приложении или портали "Дия".

"Главная опасность, которую я вижу, это попытки подделок сертификатов вакцинации. В нашей стране работает целая индустрия "липовых" справок. Нужно уже сейчас создать такую ​​систему защиты базы данных, чтобы у наших международных партнеров не возникало никаких вопросов", - подчеркнул глава комитета Михаил Радуцкий.

Напомним, введение COVID-сертификатов нужно для того, чтобы обеспечить поездки украинцев в Европу. Путешествия могут стать возможными уже летом.

Как писало РБК-Украина, украинский сертификат вакцинации планируют запустить до 1 июля. До внедрения COVID-паспортов, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут получить по запросу и при необходимости предъявить при пересечении границы бумажное международное свидетельство о вакцинации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.

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Новости Украины подделкаВерховная РадаВакцина от коронавируса