UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заразили добровольцев. Ученые выяснили скорость распространения COVID в организме

Автор: Сергей Новиков

Британские ученые определили скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2 в организме инфицированного человека. Для этого был проведен первый в мире эксперимент, в ходе которого заражали добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Science Alert.

Сообщается, что данное исследование еще не было рецензировано, но дает представление о том, как развивается легкая форма COVID-19 от заражения до момента, когда вирус выводится из организма.

Для исследования набрали 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. При этом ни один из участников никогда не был инфицирован SARS-CoV-2 и не вакцинировался против COVID-19. Каждый доброволец получили низкую дозу SARS-CoV-2 в виде назальных капель.

После контакта с вирусом заразились 18 добровольцев из 34. У 16 ​​из них развились симптомы от легкой до умеренной степени, такие как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. У 13 пропало обоняние; у 10 из них обоняние вернулось к норме в течение 3 месяцев, но последние трое все еще испытывают проблемы.

"К счастью, в нашей модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем", - заявил руководитель исследования доктор Кристофер Чиу, врач-инфекционист и иммунолог из Отделения инфекционных заболеваний и Института инфекций в Имперском колледже Лондона.

По данным исследования, у 18 инфицированных средний инкубационный период - период от заражения до первого обнаружения вируса с помощью тестов - составил 42 часа. При этом в течение инкубационного периода количество вируса в организме быстро росло. Вирус может быть обнаружен в горле примерно через 40 часов после заражения, в носу - примерно через 58 часов.

В среднем вирусная нагрузка участников достигла пика через пять дней после контакта с SARS-CoV-2.

Напомним, ранее ученые из Китая заявили о новом коронавирусе. РБК-Украина собрало все, что о нем известно.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVIDКоронавирус