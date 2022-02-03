Заразили добровольцев. Ученые выяснили скорость распространения COVID в организме

Сообщается, что данное исследование еще не было рецензировано, но дает представление о том, как развивается легкая форма COVID-19 от заражения до момента, когда вирус выводится из организма.

Для исследования набрали 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 30 лет. При этом ни один из участников никогда не был инфицирован SARS-CoV-2 и не вакцинировался против COVID-19. Каждый доброволец получили низкую дозу SARS-CoV-2 в виде назальных капель.

После контакта с вирусом заразились 18 добровольцев из 34. У 16 ​​из них развились симптомы от легкой до умеренной степени, такие как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. У 13 пропало обоняние; у 10 из них обоняние вернулось к норме в течение 3 месяцев, но последние трое все еще испытывают проблемы.

"К счастью, в нашей модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем", - заявил руководитель исследования доктор Кристофер Чиу, врач-инфекционист и иммунолог из Отделения инфекционных заболеваний и Института инфекций в Имперском колледже Лондона.

По данным исследования, у 18 инфицированных средний инкубационный период - период от заражения до первого обнаружения вируса с помощью тестов - составил 42 часа. При этом в течение инкубационного периода количество вируса в организме быстро росло. Вирус может быть обнаружен в горле примерно через 40 часов после заражения, в носу - примерно через 58 часов.

В среднем вирусная нагрузка участников достигла пика через пять дней после контакта с SARS-CoV-2.