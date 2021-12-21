На заводе SpaceX Илона Маска вспышка коронавируса. Больше 100 зараженных

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес выявил COVID-19 по меньшей мере у 132 сотрудников ракетного завода SpaceX Илона Маска в городе Хоторн. Вспышка коронавируса совпала с напряженными графиком запусков ракетного завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Los Angeles Times.
"По крайней мере, 132 сотрудника ракетного завода SpaceX в Хоторне получили положительный результат теста на COVID-19", - пишет издание.
В частности, вспышка коронавируса произошла в штаб-квартире SpaceX, где компания под руководством Маска занимается проектированием и производством, включая работу над ракетами Falcon 9 и капсулами Dragon.
В этом месяце компания совершила четыре запуска. В субботу SpaceX запустила очередную партию своих широкополосных спутников Starlink, также компания запустила турецкий спутник связи во Флориде.
В марте 2020 года во время вспышки коронавируса в регионе и введения карантина Илон Маск раскритиковал реакцию на пандемию как "глупую и чрезмерную". Поэтому некоторое время автомобильный завод Tesla оставался открытым, но позже руководство подчинилось требованиям федеральных властей.
Напомним, 11 января известная канадская певица Граймс, которая также является девушкой американского миллиардера Илона Маска, заразилась коронавирусной инфекцией.