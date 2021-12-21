На заводе SpaceX Илона Маска вспышка коронавируса. Больше 100 зараженных

"По крайней мере, 132 сотрудника ракетного завода SpaceX в Хоторне получили положительный результат теста на COVID-19", - пишет издание.

В частности, вспышка коронавируса произошла в штаб-квартире SpaceX, где компания под руководством Маска занимается проектированием и производством, включая работу над ракетами Falcon 9 и капсулами Dragon.

В этом месяце компания совершила четыре запуска. В субботу SpaceX запустила очередную партию своих широкополосных спутников Starlink, также компания запустила турецкий спутник связи во Флориде.

В марте 2020 года во время вспышки коронавируса в регионе и введения карантина Илон Маск раскритиковал реакцию на пандемию как "глупую и чрезмерную". Поэтому некоторое время автомобильный завод Tesla оставался открытым, но позже руководство подчинилось требованиям федеральных властей.