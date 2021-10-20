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"Здесь нет политики". МИД о возможном исключении Украины из "зеленого" списка ЕС

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Украина, Среда 20 октября 2021 12:11
"Здесь нет политики". МИД о возможном исключении Украины из "зеленого" списка ЕС Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможное исключение Украины из "зеленого" списка ЕС никаким образом не касается политики. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"По состоянию на сейчас Украина находится в "зеленом" списке ЕС. В то же время есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении нашей страны из этого списка", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "здесь нет политики", ЕС принимает решения на основе четких регуляций и показателей, то есть все зависит от развития эпидемиологической ситуации и количества новых случаев COVID-19.

"К сожалению, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный рост случаев коронавируса...как следствие мы имеем ужасную ситуацию с динамикой и перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка", - подчеркнул Кулеба.

Однако он отметил, что принятие исключения ЕС Украины из "зеленого" списка, ни в коем случае не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

"Решение, по возвращению Украины в список, будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка, в случае улучшения эпидемиологической ситуации", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно стало известно, что ЕС на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран.

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