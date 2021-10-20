"Здесь нет политики". МИД о возможном исключении Украины из "зеленого" списка ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возможное исключение Украины из "зеленого" списка ЕС никаким образом не касается политики. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.
"По состоянию на сейчас Украина находится в "зеленом" списке ЕС. В то же время есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении нашей страны из этого списка", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что "здесь нет политики", ЕС принимает решения на основе четких регуляций и показателей, то есть все зависит от развития эпидемиологической ситуации и количества новых случаев COVID-19.
"К сожалению, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный рост случаев коронавируса...как следствие мы имеем ужасную ситуацию с динамикой и перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка", - подчеркнул Кулеба.
Однако он отметил, что принятие исключения ЕС Украины из "зеленого" списка, ни в коем случае не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.
"Решение, по возвращению Украины в список, будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка, в случае улучшения эпидемиологической ситуации", - добавил Кулеба.
Напомним, недавно стало известно, что ЕС на этой неделе планирует исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран.