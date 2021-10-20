"Тут немає політики". МЗС про можливе виключення України із "зеленого" списку ЄС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що можливе виключення України із "зеленого" списку ЄС ніяким чином не стосується політики. Все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.
"Станом на зараз Україна перебуває в "зеленому" списку ЄС. Водночас є вірогідність, що Рада ЄС ухвалить рішення про виключення нашої країни з цього списку", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що "тут немає політики", ЄС ухвалює рішення на основі чітких регуляцій та показників, тобто все залежить від розвитку епідеміологічної ситуації та кількості нових випадків COVID-19.
"На жаль, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків коронавірусу...як наслідок ми маємо жахливу ситуацію з динамікою і перспективу, що Європейський Союз виключить нас із "зеленого" списку, - наголосив Кулеба.
Однак він зазначив, що ухвалення виключення ЄС України із "зеленого" списку, у жодному разі не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.
"Рішення, щодо повернення України до списку, буде переглянуте під час одного з наступних оновлень списку, у разі покращення епідеміологічної ситуації", - додав Кулеба.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЄС цього тижня планує виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн.