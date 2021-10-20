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"Тут немає політики". МЗС про можливе виключення України із "зеленого" списку ЄС

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 12:11
"Тут немає політики". МЗС про можливе виключення України із "зеленого" списку ЄС Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що можливе виключення України із "зеленого" списку ЄС ніяким чином не стосується політики. Все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Станом на зараз Україна перебуває в "зеленому" списку ЄС. Водночас є вірогідність, що Рада ЄС ухвалить рішення про виключення нашої країни з цього списку", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що "тут немає політики", ЄС ухвалює рішення на основі чітких регуляцій та показників, тобто все залежить від розвитку епідеміологічної ситуації та кількості нових випадків COVID-19.

"На жаль, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків коронавірусу...як наслідок ми маємо жахливу ситуацію з динамікою і перспективу, що Європейський Союз виключить нас із "зеленого" списку, - наголосив Кулеба.

Однак він зазначив, що ухвалення виключення ЄС України із "зеленого" списку, у жодному разі не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві туристичні поїздки.

"Рішення, щодо повернення України до списку, буде переглянуте під час одного з наступних оновлень списку, у разі покращення епідеміологічної ситуації", - додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЄС цього тижня планує виключити Україну з переліку безпечних для подорожей країн.

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