"Здесь нет политики". МИД о возможном исключении Украины из "зеленого" списка ЕС

"По состоянию на сейчас Украина находится в "зеленом" списке ЕС. В то же время есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении нашей страны из этого списка", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "здесь нет политики", ЕС принимает решения на основе четких регуляций и показателей, то есть все зависит от развития эпидемиологической ситуации и количества новых случаев COVID-19.

"К сожалению, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный рост случаев коронавируса...как следствие мы имеем ужасную ситуацию с динамикой и перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка", - подчеркнул Кулеба.

Однако он отметил, что принятие исключения ЕС Украины из "зеленого" списка, ни в коем случае не отменяет безвиз, а лишь вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки.

"Решение, по возвращению Украины в список, будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка, в случае улучшения эпидемиологической ситуации", - добавил Кулеба.