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Зеленский одобрил закон для начала COVID-вакцинации украинцев

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 20:01
Зеленский одобрил закон для начала COVID-вакцинации украинцев Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса. Документ разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ позволяет регистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в:

  • Соединенных Штатах Америки;
  • Британии;
  • Швейцарии;
  • Японии;
  • Австралии;
  • Канаде;
  • Китае;
  • Индии;
  • Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В то же время документом запрещается регистрация вакцины государства-агрессора, то есть России.

Подписанный закон позволит начать COVID-вакцинацию в Украине, поскольку ни одна вакцина от коронавируса из тех, которые сейчас применяют в мире, не завершила все стадии испытаний. Чтобы зарегистрировать такую вакцину в Украине было необходимо изменить законодательство.

Напомним, сегодня Минздрав представил план COVID-вакцинации украинцев в 2021 году. Планируется, что вакцинация начнется в феврале.

Кроме того, сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату начала вакцинации украинцев от коронавируса.

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