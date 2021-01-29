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Зеленський схвалив закон для початку COVID-вакцинації українців

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 20:01
Зеленський схвалив закон для початку COVID-вакцинації українців Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Документ дозволяє реєстрацію COVID-вакцин в екстреному режимі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Документ дозволяє реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в:

  • Сполучених Штатах Америки;
  • Британії;
  • Швейцарії;
  • Японії;
  • Австралії;
  • Канаді;
  • Китаї;
  • Індії;
  • Євросоюзі.

Також дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Водночас документом забороняється реєстрація вакцини держави-агресора, тобто Росії.

Підписаний закон дозволить почати COVID-вакцинацію в Україні, оскільки жодна вакцина від коронавірусу з тих, які зараз застосовують у світі, не завершила всі стадії випробувань. Щоб зареєструвати таку вакцину в Україні необхідно було змінити законодавство.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ представив план COVID-вакцинації українців у 2021 році. Планується, що вакцинація почнеться в лютому.

Крім того, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату початку вакцинації українців від коронавірусу.

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