Зеленський схвалив закон для початку COVID-вакцинації українців
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію українців від коронавірусу. Документ дозволяє реєстрацію COVID-вакцин в екстреному режимі.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Документ дозволяє реєструвати в Україні вакцину від коронавірусу, якщо вона отримала дозвіл на екстрене застосування в:
- Сполучених Штатах Америки;
- Британії;
- Швейцарії;
- Японії;
- Австралії;
- Канаді;
- Китаї;
- Індії;
- Євросоюзі.
Також дозволяється реєстрація вакцин, які перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Водночас документом забороняється реєстрація вакцини держави-агресора, тобто Росії.
Підписаний закон дозволить почати COVID-вакцинацію в Україні, оскільки жодна вакцина від коронавірусу з тих, які зараз застосовують у світі, не завершила всі стадії випробувань. Щоб зареєструвати таку вакцину в Україні необхідно було змінити законодавство.
Нагадаємо, сьогодні МОЗ представив план COVID-вакцинації українців у 2021 році. Планується, що вакцинація почнеться в лютому.
Крім того, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав орієнтовну дату початку вакцинації українців від коронавірусу.