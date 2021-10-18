Зеленский поручил отслеживать работу центров COVID-вакцинации. Особенно на выходных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отслеживать работу центров вакцинации от COVID-19 в регионах. Особенно на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что Зеленский на селекторном совещании с членами правительства поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

"Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей - обеспечить такую возможность", - отметил он.

Кроме того, он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. А также отдельно акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок.