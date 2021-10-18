Зеленський доручив відстежувати роботу центрів COVID-вакцинації. Особливо на вихідних
Президент України Володимир Зеленський доручив відстежувати роботу центрів вакцинації від COVID-19 в регіонах. Особливо на вихідних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Повідомляється, що Зеленський на селекторній нараді з членами уряду доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.
"Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу та неділю. Завдання МОЗ і місцевої влади - забезпечити таку можливість", - зазначив він.
Крім того, він наголосив на необхідності прискорення темпів вакцинації. А також окремо акцентував увагу на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму склалася важка ситуація з COVID, і Україна пропонує жителям окупованого півострова вакцинуватися від коронавірусу на підконтрольній території.
Також стало відомо, що в МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації.