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Зеленський доручив відстежувати роботу центрів COVID-вакцинації. Особливо на вихідних

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 15:07
Зеленський доручив відстежувати роботу центрів COVID-вакцинації. Особливо на вихідних Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський доручив відстежувати роботу центрів вакцинації від COVID-19 в регіонах. Особливо на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Зеленський на селекторній нараді з членами уряду доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

"Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу та неділю. Завдання МОЗ і місцевої влади - забезпечити таку можливість", - зазначив він.

Крім того, він наголосив на необхідності прискорення темпів вакцинації. А також окремо акцентував увагу на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Криму склалася важка ситуація з COVID, і Україна пропонує жителям окупованого півострова вакцинуватися від коронавірусу на підконтрольній території.

Також стало відомо, що в МОЗ готують перелік протипоказань до вакцинації.

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