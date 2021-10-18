Зеленський доручив відстежувати роботу центрів COVID-вакцинації. Особливо на вихідних

Президент України Володимир Зеленський доручив відстежувати роботу центрів вакцинації від COVID-19 в регіонах. Особливо на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Повідомляється, що Зеленський на селекторній нараді з членами уряду доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

"Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу та неділю. Завдання МОЗ і місцевої влади - забезпечити таку можливість", - зазначив він.

Крім того, він наголосив на необхідності прискорення темпів вакцинації. А також окремо акцентував увагу на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень.