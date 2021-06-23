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Зеленский: на повестке дня - взаимное признание с Грузией документов о COVID-вакцинации

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное признание документов о COVID-вакцинации Украиной и Грузией находится на повестке дня. Он подчеркнул, что это максимально упростит пересечение границы для граждан обоих государств.

Об этом украинский лидер сообщил в ходе совместного брифинга с президентом Грузии.

"Стоит усилить координацию в сфере межчеловеческих контактов и туризма, особенно в условиях продолжающейся пандемии. На повестке дня взаимном признании документов о вакцинации, максимально упростит пересечение границы гражданами обеих наших стран", - сказал Зеленский.

Как писало РБК-Украина, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Мальты Эваристом Бартоло. В ходе беседы они обсудили взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Напомним, во время визита в Анталию Кулеба встретился с главой МИД Хорватии Горданом Грличем-Радманом. Дипломаты обсудили вопросы признания свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Отметим, украинское свидетельство вакцинации от коронавируса уже признала Венгрия.

Воспользоваться свидетельством о вакцинации наши граждане могут и для путешествия в Молдову.

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Владимир ЗеленскийГрузияКоронавирус