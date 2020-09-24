Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна коронавируса. Об этом свидетельствует количество ежедневных случаев заболевания.

Соответствующее заявление Зеленский сделал на брифинге во время визита в Словакию.

Он отметил, что во время первой волны коронавируса в Украине фиксировали от 100 до 300 случаев заболевания.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострения и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. У нас такое решение было, когда была первая волна и нам удалось ее остановить. Сейчас мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 вересня 2020 р.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 3372 случая коронавируса. Всего в стране с начала пандемии заболели уже более 188 тысяч человек.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил, что Украина может пойти на национальный локдаун. Это может произойти как до 25 октября, так и после.