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Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу в Україні

Новость на русском → Братислава, Четвер 24 вересня 2020 14:58
Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу в Україні Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні йде друга хвиля коронавірусу. Про це свідчить кількість щоденних випадків захворювання.

Відповідну заяву Зеленський зробив на брифінгу під час візиту до Словаччини.

Він зазначив, що під час першої хвилі коронавірусу в Україні фіксували від 100 до 300 випадків захворювання.

"Зараз у всьому світі, і Україна не виняток, загострення і зростає кількість хворих. Тому у нас сьогодні дійсно заборонений в'їзд іноземним громадянам. У нас таке рішення було, коли була перша хвиля і нам вдалося її зупинити. Зараз ми маємо 3 тисячі хворих в день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні", - сказав Зеленський.

Президент додав, що як тільки ситуація з COVID-19 стабілізується Україна відкриє кордони для іноземців.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 3372 випадки коронавірусу. Всього в країні з початку пандемії захворіли вже понад 188 тисяч чоловік.

При цьому головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключив, що Україна може піти на національний локдаун. Це може відбутися як до 25 жовтня, так і після.

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