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У Зеленского уверяют, что в ковидфонде есть деньги

Новина українською → Киев, Понедельник 19 октября 2020 23:40
У Зеленского уверяют, что в ковидфонде есть деньги Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

В Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На сегодня использование ковидфонда составляет 40%.

Об этов в эфире "Свободы слова" заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"На сегодня в ковидфонде есть 34 млрд гривен. Деньги - есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда - 40%. Уважаемые, деньги есть. На дорогие было потрачено 16 млрд гривен, часть которых (расходов - ред.) не проведена", - сказала Ковалив.

Напомним, на меры по противодействию COVID-19 из государственного бюджета потратили более 30 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский требует разработать программу страхования врачей от COVID-19

Ранее стало известно, что с начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медицинским работникам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млн гривен. Фонд социального страхования компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Как писало РБК-Украина, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

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