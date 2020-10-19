У Зеленського запевняють, що в ковідфонді є гроші

У Фонді боротьби з COVID-19 є гроші на доплати лікарям, і на соціальну підтримку. На сьогодні використання ковідфонда становить 40%.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

"Станом на сьогодні в ковідфонді 34 млрд гривень. Гроші - є. І на доплати лікарям, і на соціальну підтримку. Використання ковідфонду - 40%. Шановні, гроші є. На дорогі було витрачено 16 млрд гривен, частина яких (витрат, - ред.) не проведено", - сказала Ковалів.

Нагадаємо, на заходи з протидії COVID-19 з державного бюджету витратили понад 30 млрд гривень.

Президент Володимир Зеленський имагає розробити програму страхування лікарів від COVID-19.

Раніше стало відомо, що з початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медичним працівникам, хворим COVID-19, уже направили 3,2 млн гривень. Фонд соціального страхування компенсує втрачений заробіток у розмірі 100% середнього доходу незалежно від тривалості стажу.

Як писало РБК-Україна, Нацслужба здоров'я станом на зараз перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні і у жовтні.