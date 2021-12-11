"Желтая" расширилась, а "оранжевая" уменьшилась: карантинные зоны в Украине

По состоянию на утро, 11 декабря в "желтая" зона адаптивного карантина расширилась, в ней находится наибольшее количество регионов - 14. В "красной" зоне по-прежнему десять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Желтая" зона

Эта зона карантина сегодня расширилась (в нее входит Киев и 13 областей) на один регион, к ней добавилась Одесская область. Сейчас список выглядит так:

м. Киев,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

Отметим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

"Оранжевая" зона

Она сейчас имеет только одну область, хотя вчера охватывала две (в частности, Одесскую, которая сегодня перешла к "желтой"):

Донецкая область.

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей, а именно: