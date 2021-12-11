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"Желтая" расширилась, а "оранжевая" уменьшилась: карантинные зоны в Украине

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Украина, Суббота 11 декабря 2021 10:11
"Желтая" расширилась, а "оранжевая" уменьшилась: карантинные зоны в Украине Фото: карантинные зоны в Украине обновили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 11 декабря в "желтая" зона адаптивного карантина расширилась, в ней находится наибольшее количество регионов - 14. В "красной" зоне по-прежнему десять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Желтая" зона

Эта зона карантина сегодня расширилась (в нее входит Киев и 13 областей) на один регион, к ней добавилась Одесская область. Сейчас список выглядит так:

  • м. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая области.

Отметим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

"Оранжевая" зона

Она сейчас имеет только одну область, хотя вчера охватывала две (в частности, Одесскую, которая сегодня перешла к "желтой"):

  • Донецкая область.

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей, а именно:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 133 новых случаев коронавируса.

Отметим, по прогнозу Киевской школы экономики, еще два региона близки к выходу из "красной" зоны.

Добавим, эксперты рассказали, выйдут ли из "красной" зоны все регионы к Новому году.

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