"Желтая" расширилась, а "оранжевая" уменьшилась: карантинные зоны в Украине
По состоянию на утро, 11 декабря в "желтая" зона адаптивного карантина расширилась, в ней находится наибольшее количество регионов - 14. В "красной" зоне по-прежнему десять областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Желтая" зона
Эта зона карантина сегодня расширилась (в нее входит Киев и 13 областей) на один регион, к ней добавилась Одесская область. Сейчас список выглядит так:
- м. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
Отметим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.
"Оранжевая" зона
Она сейчас имеет только одну область, хотя вчера охватывала две (в частности, Одесскую, которая сегодня перешла к "желтой"):
- Донецкая область.
"Красная" зона
По состоянию на сегодня, в зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей, а именно:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 10 133 новых случаев коронавируса.
Отметим, по прогнозу Киевской школы экономики, еще два региона близки к выходу из "красной" зоны.
Добавим, эксперты рассказали, выйдут ли из "красной" зоны все регионы к Новому году.