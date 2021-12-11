"Жовта" розширилася, а "помаранчева" зменшилася: карантинні зони в Україні
Станом на ранок, 11 грудня в "жовта" зона адаптивного карантину розширилась, у ній перебуває найбільша кількість регіонів - 14. У "червоній" зоні як і раніше десять областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Жовта" зона
Ця зона карантину сьогодні розширилася (до неї входить Київ та 13 областей) на один регіон, до неї додалася Одеська область. Наразі список виглядає так:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
Зазначимо, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
"Помаранчева" зона
Вона наразі має лише одну область, хоча вчора охоплювала дві (зокрема, Одеську, яка сьогодні перейшла до "жовтої"):
- Донецька область.
"Червона" зона
Станом на сьогодні, у зоні з найжорсткішими карантинними обмеженнями без змін залишаються 10 областей, а саме:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 10 133 нових випадків коронавірусу.
Зазначимо, за прогнозом Київської школи економіки, ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони.
Додамо, експерти розповіли, чи вийдуть з "червоної" зони всі регіони до Нового року.