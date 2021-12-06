"Желтая" расширилась, а в "оранжевой" - только одна: карантинные зоны в Украине

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. В то же время "оранжевая" сократилась до одной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Сегодня в нее вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:
Еще вчера она охватывала два региона, а уже сегодня имеет только один:
Она до сих пор охватывает 19 регионов:
Однако стоит отметить, что эпидемиологические показатели стабилизировались в г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
Напомним, что с сегодняшнего дня, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина.
Добавим, в Украине впервые с октября коронавирусом за сутки заразились менее 5 тысяч человек.