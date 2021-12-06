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"Желтая" расширилась, а в "оранжевой" - только одна: карантинные зоны в Украине

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. В то же время "оранжевая" сократилась до одной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Желтая" зона

Сегодня в нее вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:

  • Тернопольская область,
  • Кировоградская область,
  • Черновицкая область,
  • Харьковская область,
  • Закарпатская область.

"Оранжевая" зона

Еще вчера она охватывала два региона, а уже сегодня имеет только один:

  • Полтавская область.

"Красная" зона

Она до сих пор охватывает 19 регионов:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Однако стоит отметить, что эпидемиологические показатели стабилизировались в г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Напомним, что с сегодняшнего дня, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина.

Добавим, в Украине впервые с октября коронавирусом за сутки заразились менее 5 тысяч человек.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантин