"Желтая" самая большая. В Украине обновили карантинные зоны: ситуация в областях

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 7 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Она сейчас охватывает наибольшее количество регионов. Из которых Киев и 8 областей присоединились сегодня. Список выглядит так:
Отметим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.
Подчеркнем, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зоны.
По состоянию на сегодня к списку, где действуют самые строгие ограничения, относятся следующие области:
Напомним, сегодня Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили менее 9 тысяч случаев коронавируса и 467 смертей.