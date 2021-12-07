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"Желтая" самая большая. В Украине обновили карантинные зоны: ситуация в областях

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 7 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Желтая" зона

Она сейчас охватывает наибольшее количество регионов. Из которых Киев и 8 областей присоединились сегодня. Список выглядит так:

  • м. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая.

Отметим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

"Оранжевая" зона

  • Полтавская

Подчеркнем, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зоны.

"Красная" зона

По состоянию на сегодня к списку, где действуют самые строгие ограничения, относятся следующие области:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

Напомним, сегодня Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили менее 9 тысяч случаев коронавируса и 467 смертей.

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