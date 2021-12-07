"Желтая" самая большая. В Украине обновили карантинные зоны: ситуация в областях

"Желтая" зона

Она сейчас охватывает наибольшее количество регионов. Из которых Киев и 8 областей присоединились сегодня. Список выглядит так:

м. Киев,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая.

Отметим, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

"Оранжевая" зона

Полтавская

Подчеркнем, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зоны.

"Красная" зона

По состоянию на сегодня к списку, где действуют самые строгие ограничения, относятся следующие области: