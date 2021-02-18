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Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 13:02
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Адаптивный карантин в Украине по новым правилам начнет действовать с 24 февраля. Всю страну поместят в "желтую зону".

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Что разрешат с 24 февраля

После введения адаптивного карантина в Украине несколько ослабят действующие ограничения. В частности:

  • разрешат проведение массовых мероприятий - 4 кв.м на одного человека или заполненность зала на 50%. Тогда как сейчас разрешается участие в мероприятиях не более чем 20 человек и для каждого 5 кв. метров площади;
  • учебные заведения можно посещать группами более 20 человек;
  • кафе и рестораны смогут работать до полуночи, а не до 23:00, как сейчас;
  • разрешается работа бассейнов, а число посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.

Кроме того, уже с 18 февраля разрешено проводить футбольные матчи со зрителями. Но с условием, что трибуны будут заполнены лишь на 50%.

Что будет запрещено

С 24 февраля сохранится подавляющее большинство действующих сейчас ограничений. В частности, запрещается:

  • самовольно оставлять места самоизоляции;
  • пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования;
  • проведение массовых мероприятий с наполненностью залов более 50%, дистанция должна быть не менее 1,5 метра;
  • прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
  • работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;
  • работа кафе и ресторанов после 24:00 и до 07:00;
  • размещение посетителей в кафе и ресторанах на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);
  • деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений);
  • посещения учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и преподавателей;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием более чем одной группы и в присутствии зрителей;
  • плановая госпитализация;
  • деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не соблюдают нормы в 10 кв. метров площади на одного посетителя, в бассейнах запрещается находиться более чем 4 лицам на одной дорожке или 6 - для спортивно-тренировочных групп;
  • посещение мест временного содержания лиц и пунктов временного размещения беженцев;
  • посещение посторонними лицами (кроме родственников и законных представителей, не чаще чем раз в неделю) учреждений социальной защиты;
  • предоставление осужденным разрешений на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

Напомним, на вчерашнем заседании Кабмин продлил карантин в Украине до 30 апреля, а также принял решение о возвращении к адаптивной модели с разделением на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

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