Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
Адаптивний карантин в Україні з новими правилами почне діяти з 24 лютого. Всю країну помістять в "жовту зону".
Відповідна постанова опублікована на сайті уряду.
Як і раніше, в громадських місцях потрібно буде перебувати в масках чи респіраторах, а також мати при собі документи.
Що дозволять з 24 лютого
Після введення адаптивного карантину в Україні дещо послаблять чинні обмеження. Зокрема:
- дозволять проведення масових заходів - 4 кв.м на одну особу або заповненість залу на 50%. Тоді як зараз дозволяється участь у заходах не більше як 20 осіб і для кожного 5 кв. метрів площі;
- заклади освіти можна відвідувати групами понад 20 осіб;
- кафе та ресторани зможуть працювати до опівночі, а не до 23:00, як зараз;
- дозволяється робота басейнів, а число відвідувачів у спортзалах та фітнес-центрах збільшується.
Крім того, вже з 18 лютого дозволено проводити футбольні матчі з глядачами. Але з умовою, що трибуни будуть заповнені лише на 50%.
Що буде заборонено
З 24 лютого зберігається переважна більшість чинних наразі обмежень. Зокрема, забороняється:
- самовільно залишати місця самоізоляції;
- перетин держкордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування;
- проведення масових заходів з наповненістю залів понад 50%, дистанція має бути не менше ніж 1,5 метра;
- приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю залів понад 50% місць;
- здійснення перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;
- робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
- робота кафе та ресторанів після 24:00 і до 07:00;
- розміщення відвідувачів у кафе та ресторанах на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років);
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів);
- відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та викладачів;
- проведення в закладах освіти масових заходів за участю більше ніж однієї групи та за присутності глядачів;
- планова госпіталізація;
- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не дотримуються норми у 10 кв. метрів площі на одного відвідувача, у басейнах забороняється перебувати більше ніж 4 особам на одній доріжці або 6 - для спортивно-тренувальних груп;
- відвідування місць тимчасового тримання осіб та пунктів тимчасового розміщення біженців;
- відвідування сторонніми особами (крім родичів та законних представників, не частіше ніж раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту;
- надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.
Нагадаємо, на вчорашньому засіданні Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня, а також прийняв рішення про повернення до адаптивної моделі з поділом на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.